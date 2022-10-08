Сборная США пытается переманить у Франции Джоэла Эмбиида

Инсайдер Марк Стейн сообщил об интересе Американской федерации баскетбола к игроку «Филадельфии Сиксерс» Джоэлу Эмбииду, который недавно получил гражданство США.
«Источники сообщают, что федерация баскетбола США подтвердила заинтересованность в привлечении игрока «Филадельфии» Джоэла Эмбиида в национальную команду и надеется опередить в этом Францию», — написал Стейн в своих социальных сетях.
У 28-летнего Эмбиида также есть паспорт Франции, где решение баскетболиста получить американское гражданство было воспринято довольно негативно, так как теоретически в ближайшее время он мог быть заявлен за французскую сборную. Теперь возникли опасения, что Джоэла может перехватить национальная команда США.
Баскетболистки сборной Мали устроили драку между собой.
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