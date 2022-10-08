Наставник «Барселоны» прокомментировал поражение на старте Евролиги

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал поражение своей команды от «Олимпиакоса» (70:80) на старте Евролиги.
«Нам не хватало мысли, чтобы прочитать различные ситуации, особенно это наблюдалось в нападении. Мы не смогли предугадать действия их защитников и в критические моменты принимали неверные решения. Пару раз команда проявила характер и смогла отреагировать, но это было отрезками, а не в течение всего матча.
Несмотря на третье поражение в пяти играх этого сезона, я не сомневаюсь в этой команде. Самое главное — научиться хорошо играть против таких соперников на протяжении всего матча. В наших действиях не должно быть такого, чтобы у игроков появлялись искры и огонь в глазах лишь на короткий промежуток времени», – приводит слова Ясикявичюса Basket News.
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