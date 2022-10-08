Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Динамо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ЦСКА разгромил «Минск» в Единой лиге ВТБ, набрав более ста очков

ЦСКА разгромил «Минск» в Единой лиге ВТБ, набрав более ста очков
Комментарии

Московский ЦСКА обыграл белорусский «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на арене «Мегаспорт» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 107:63 (27:21, 29:19, 25:17, 26:6).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов на свой счёт записал Деян Давидовац. 16 очков удалось набрать Николе Милутинову. В составе минского клуба лучшую результативность показал Кирилл Ситник, набравший 16 очков.

Следующий матч московский клуб проведёт 13 октября в Краснодаре. Его соперниками будут баскетболисты местного «Локомотива-Кубань». «Минск» в следующей встрече сыграет 12 октября на выезде против МБА.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
08 октября 2022, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
107 : 63
Минск
Минск, Беларусь
ЦСКА: Антонов, Астапкович, Давидовац, Жан-Шарль, Комолов, Курбанов, Милутинов, Мур, Руженцев, Ухов, Уэйр, Швед
Минск: Близнюк, Борисевич, Дуду, Коратцов, Коско, Микульский, Ситник, Смит, Стубеда, Третьяк, Тростинецкий, Эрнандес-Зиненко
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022