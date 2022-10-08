ЦСКА разгромил «Минск» в Единой лиге ВТБ, набрав более ста очков
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Московский ЦСКА обыграл белорусский «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на арене «Мегаспорт» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 107:63 (27:21, 29:19, 25:17, 26:6).
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов на свой счёт записал Деян Давидовац. 16 очков удалось набрать Николе Милутинову. В составе минского клуба лучшую результативность показал Кирилл Ситник, набравший 16 очков.
Следующий матч московский клуб проведёт 13 октября в Краснодаре. Его соперниками будут баскетболисты местного «Локомотива-Кубань». «Минск» в следующей встрече сыграет 12 октября на выезде против МБА.
Единая лига ВТБ. 1-й этап
08 октября 2022, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
107 : 63
Минск
Минск, Беларусь
ЦСКА: Антонов, Астапкович, Давидовац, Жан-Шарль, Комолов, Курбанов, Милутинов, Мур, Руженцев, Ухов, Уэйр, Швед
Минск: Близнюк, Борисевич, Дуду, Коратцов, Коско, Микульский, Ситник, Смит, Стубеда, Третьяк, Тростинецкий, Эрнандес-Зиненко
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