ЦСКА разгромил «Минск» в Единой лиге ВТБ, набрав более ста очков

Московский ЦСКА обыграл белорусский «Минск» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на арене «Мегаспорт» в Москве и завершилась победой хозяев со счётом 107:63 (27:21, 29:19, 25:17, 26:6).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 20 очков. Дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов на свой счёт записал Деян Давидовац. 16 очков удалось набрать Николе Милутинову. В составе минского клуба лучшую результативность показал Кирилл Ситник, набравший 16 очков.



Следующий матч московский клуб проведёт 13 октября в Краснодаре. Его соперниками будут баскетболисты местного «Локомотива-Кубань». «Минск» в следующей встрече сыграет 12 октября на выезде против МБА.