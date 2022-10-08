Дрэймонд Грин: выхожу на паркет, чтобы победить, а не кого-то ударить по лицу

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин прокомментировал конфликт с одноклубником Джорданом Пулом.

«Когда я выхожу на баскетбольную площадку, я не думаю о том, чтобы кого-то ударить по лицу. Я не пытаюсь ни с кем подраться. Я выхожу на паркет, чтобы просто одержать победу в баскетбольном матче», — приводит слова Грина Basketball Network со ссылкой на его подкаст.

Напомним, ранее появилось видео, на котором Грин нанёс удар Пулу. Сообщалось, что из-за конфликта пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. Теперь команда рассматривает возможность дисциплинарного взыскания в отношении Дрэймонда. Грин извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями.

Стоит сказать, что выпуск подкаста был записан ещё до появления в сети видео с конфликтом Грина и Пула. Ролик с дракой был опубликован в пятницу, при этом инцидент между баскетболистами случился в среду.

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