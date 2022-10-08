Уайт: Джеймс получил $ 1 млрд от Nike, поэтому молчит о притеснениях уйгуров в Китае
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Бывший игрок НБА Ройс Уайт раскритиковал звёздного игрока «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса за то, что баскетболист якобы получил $ 1 млрд от своего спонсора Nike за молчание в отношении притеснений властями Китая населения уйгуров.
«Леброн Джеймс получил $ 1 млрд от Nike, истеблишмента, антигуманного, неолиберального общества, которое также является церковью ЛГБТ. Ему дали этот миллиард долларов, чтобы он держал рот на замке о величайшем гуманитарном кризисе нашего поколения. Это два миллиона человек, помещённых в концентрационные лагеря в Китае только за то, что они мусульмане», — приводит слова Ройса Уайта Lakers Daily.
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