Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» обыграл «Парму», одержав первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ

«Зенит» обыграл «Парму», одержав первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ
Комментарии

Действующий чемпион Единой лиги ВТБ, санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Парму-Пари» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми и завершилась победой гостей со счётом 65:60.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трэй Томпкинс, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. По восемь очков в составе санкт-петербургского клуба набрали Дмитрий Кулагин и Ричард Соломон.

В составе пермского клуба 18 очков на свой счёт записал Александр Платунов. Ещё 16 очков на счету Малика Диме.

Следующий матч «Зенит» проведёт 14 октября в Санкт-Петербурге. Его соперниками будут баскетболисты саратовского «Автодора». «Парма-Пари» в следующем матче сыграет в Астане с местным одноимённым клубом, встреча состоится 13 октября.

Единая лига ВТБ. 1-й этап
08 октября 2022, суббота. 16:00 МСК
Парма-Пари
Пермь, Россия
Окончен
60 : 65
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Парма-Пари: Платунов - 18, Диме - 16, Антипов - 6, Джеймс - 5, Онгвае - 4, Роберсон - 4, Шейко - 4, Перевалов - 3, Будин, Куров, Попов, Походяев
Зенит: Томпкинс - 18, Д. Кулагин - 8, Соломон - 8, Уимбуш - 7, Захаров - 5, Клименко - 5, Хомсли - 5, Фридзон - 4, Зубков - 3, Эртель - 2, Вольхин, Томассон
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022