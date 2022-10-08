«Зенит» обыграл «Парму», одержав первую победу в сезоне Единой лиги ВТБ

Действующий чемпион Единой лиги ВТБ, санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Парму-Пари» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «УДС Молот им. Виктора Лебедева» в Перми и завершилась победой гостей со счётом 65:60.



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трэй Томпкинс, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. По восемь очков в составе санкт-петербургского клуба набрали Дмитрий Кулагин и Ричард Соломон.



В составе пермского клуба 18 очков на свой счёт записал Александр Платунов. Ещё 16 очков на счету Малика Диме.



Следующий матч «Зенит» проведёт 14 октября в Санкт-Петербурге. Его соперниками будут баскетболисты саратовского «Автодора». «Парма-Пари» в следующем матче сыграет в Астане с местным одноимённым клубом, встреча состоится 13 октября.