Эргин Атаман предсказал финалистов Евролиги

Главный тренер «Анадолу Эфес» и сборной Турции Эргин Атаман поделился прогнозом на стартовавший сезон Евролиги.
«Сезон получится очень сильным, всё стало более конкурентным. Есть три группы по шесть команд, и разрыв между ними минимален. На «Финал четырёх» претендуют «Эфес», «Реал», «Барселона», «Милан», «Олимпиакос» и «Монако», значительно увеличившее бюджет и взявшее отличных игроков.
«Милан», очевидно, прибавил, несмотря на то что лишился [Серхио] Родригеса. Как по мне, это наш самый опасный конкурент. И я скажу это сейчас – «Эфес» и «Милан» окажутся в финале. И это будет отличный финал», – приводит слова наставника издание La Gazzetta dello Sport.
Напомним, в минувшем сезоне «Анадолу Эфес» стал победителем Евролиги, в финале обыграв мадридский «Реал».
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