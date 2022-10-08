Эргин Атаман предсказал финалистов Евролиги

Главный тренер «Анадолу Эфес» и сборной Турции Эргин Атаман поделился прогнозом на стартовавший сезон Евролиги.

«Сезон получится очень сильным, всё стало более конкурентным. Есть три группы по шесть команд, и разрыв между ними минимален. На «Финал четырёх» претендуют «Эфес», «Реал», «Барселона», «Милан», «Олимпиакос» и «Монако», значительно увеличившее бюджет и взявшее отличных игроков.

«Милан», очевидно, прибавил, несмотря на то что лишился [Серхио] Родригеса. Как по мне, это наш самый опасный конкурент. И я скажу это сейчас – «Эфес» и «Милан» окажутся в финале. И это будет отличный финал», – приводит слова наставника издание La Gazzetta dello Sport.

Напомним, в минувшем сезоне «Анадолу Эфес» стал победителем Евролиги, в финале обыграв мадридский «Реал».