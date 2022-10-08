Билл Симмонс: Вембаньяма превосходит Леброна как проспект

Известный американский журналист Билл Симмонс высказался о 18-летнем французе Викторе Вембаньяме, которого многие представители баскетбольного истеблишмента считают главным претендентом на первое место в драфте НБА – 2023.
«Я считаю, что Вембаньяма обходит Леброна в качестве лучшего проспекта, которого я когда-либо видел. И я считаю так, потому что вы смотрите на него и говорите: «О, боже мой, что это такое?» Я не вижу расклада, при котором он не станет удивительным игроком, за исключением травмы. Но так можно сказать о любом.
Вембаньяма просто не может не стать одним из лучших игроков в лиге. Это невозможно. Но как я могу доказать это? Очевидно, я не могу», – сказал Симмонс в рамках своего подкаста.
Ранее мнением о Вембаньяме поделился сам Леброн Джеймс.
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