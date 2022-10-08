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Дрэймонд Грин покинет расположение «Голден Стэйт» на неопределённый срок

Дрэймонд Грин покинет расположение «Голден Стэйт» на неопределённый срок
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин покинет расположение команды на неопределённый срок из-за драки с одноклубником Джорданом Пулом, сообщил инсайдер Шэмс Чарания в соцсетях.

«Я извинился за этот инцидент перед командой и Джорданом. Моя задача — восстановить доверие в этой раздевалке. Я допустил ошибку. Я провалился как лидер и как человек. Теперь мне хочется всё исправить и приступить к работе, которая для этого потребуется», — сказал Дрэймонд Грин.

Напомним, ранее появилось видео, на котором Грин нанёс удар Пулу. Сообщалось, что из-за конфликта пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. Теперь команда рассматривает возможность дисциплинарного взыскания в отношении Дрэймонда. Грин извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями.

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