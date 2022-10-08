Стивен Эй Смит — о Вембаньяме: это версия Дюранта для бедных

Известный телеведущий Стивен Эй Смит высказался о 18-летнем французе Викторе Вембаньяме, которого многие представители баскетбольного истеблишмента считают главным претендентом на первое место в драфте НБА – 2023.
«Когда я думаю об этом парне, то он кажется мне более высокой версией Кевина Дюранта для бедных. У него есть навыки обращения с мячом, прыжок, игра по периметру. Он может добраться до кольца. Он всё это умеет. Но он очень худой.
И это заставляет меня вспомнить о Греге Одене. Это заставляет меня вспомнить о Сэме Боуи и Чете Холмгрене, выбранном под вторым номером на прошлом июньском драфте, но так и не сыгравшем, потому что он травмировался. Мы уже видели больших парней, которым не хватало веса, и здесь есть опасения. Очевидно, вы должны выбрать этого чувака ростом 220 см первым номером драфта, но меня это беспокоит», – сказал Смит в рамках NBA on ESPN.
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