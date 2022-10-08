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Пашутин объяснил, почему «Парма» проиграла «Зениту» в Единой лиге ВТБ

Пашутин объяснил, почему «Парма» проиграла «Зениту» в Единой лиге ВТБ
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Главный тренер «Пармы-Пари» Евгений Пашутин прокомментировал поражение своих подопечных в матче с «Зенитом» (60:65).

«В первую очередь хотел бы отметить зал — невероятная поддержка! Первый домашний матч — и сразу такая энергия с трибун! Сегодня мы делали всё для того, чтобы победить. «Зенит» — действующий чемпион Единой лиги ВТБ, но питерцы также пока находятся в поиске игры в этом сезоне. Сегодня нам удалось нейтрализовать их снайперов, фактически все 35 минут мы демонстрировали достаточно плотную защиту. Считаю, что сегодня нас подвели подборы — это наш бич и наша ответственность, будем над этим работать. С серьёзным соперником нужно держать концентрацию все 40 минут. Думаю, что проанализируем игру и проведём работу над ошибками», — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.

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