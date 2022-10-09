Источник: Пул имеет приоритет перед Грином для «Голден Стэйт»

Агент НБА предположил, что Джордан Пул является более ценным игроком для «Голден Стэйт Уорриорз», чем Дрэймонд Грин, и находится в приоритете у руководства клуба на сохранение места в составе, если возникнет необходимость обменять одного из баскетболистов для разрешения конфликтной ситуации. Отметим, что имя агента источником не называется.

«Я не думаю, что им будет легко обменять Грина прямо сейчас, учитывая этот инцидент. «Уорриорз» попытаются сохранить обоих. Пул, очевидно, является приоритетным вариантом. Дрэймонд Грин и даже Клэй Томпсон косо смотрели на Пула, но это неудивительно, поскольку он превзошёл их с точки зрения пользы и ценности для команды», — приводит слова агента Bleacher Report.

Напомним, ранее появилось видео, на котором Грин нанёс удар Пулу. Сообщалось, что из-за конфликта пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. Дрэймонд извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями.

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