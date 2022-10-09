Дрэймонд Грин: я люблю Джордана Пула, это мой товарищ

Игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, как относится к своему одноклубнику Джордану Пулу после их конфликта



«Я люблю Джордана Пула. Это мой товарищ… Ведь не просто так его шкафчик в раздевалке с первого дня стоит рядом с моим», — приводит слова Грина известная журналистка Мелисса Ролин в своих социальных сетях.



Напомним, ранее появилось видео, на котором Грин нанёс удар Пулу по голове. Сообщалось, что из-за конфликта пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. Дрэймонд извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями. Из-за драки Грин покинет расположение команды на неопределённый срок.

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