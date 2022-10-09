Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дрэймонд Грин: я люблю Джордана Пула, это мой товарищ

Дрэймонд Грин: я люблю Джордана Пула, это мой товарищ
Комментарии

Игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, как относится к своему одноклубнику Джордану Пулу после их конфликта

«Я люблю Джордана Пула. Это мой товарищ… Ведь не просто так его шкафчик в раздевалке с первого дня стоит рядом с моим», — приводит слова Грина известная журналистка Мелисса Ролин в своих социальных сетях.

Напомним, ранее появилось видео, на котором Грин нанёс удар Пулу по голове. Сообщалось, что из-за конфликта пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. Дрэймонд извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями. Из-за драки Грин покинет расположение команды на неопределённый срок.

Новость по теме
Главный тренер «Голден Стэйта» прокомментировал появление видео с конфликтом Пула и Грина

Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022