Ирвинг рассказал о проблемах «Бруклина» перед стартом сезона НБА

Один из лидеров «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг рассказал, какие проблемы испытывает команда перед стартом нового сезона НБА. По словам баскетболиста, необходимо более активно играть в нападении и лучше выкладываться на площадке.
«Очевидно, что одна из наших основных проблем, с которой, как мне кажется, вы не можете не согласиться, это пассивность в атаке, когда мы владеем мячом. Вы могли наблюдать это в игре с «Майами» прошлой ночью. Они показали действительно качественную игру, и мы не хотим, чтобы это стало нашим клеймом в лиге», — приводит слова Ирвинга известный репортёр Брайан Льюис.
Напомним, отказавшись от долгосрочного контракта, Ирвинг в текущее межсезонье воспользовался опцией игрока и продлил соглашение с «Нетс» на один сезон.
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