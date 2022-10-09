МБА одержал вторую победу подряд в Единой Лиге ВТБ, разгромив «Астану»

Дебютант Единой лиги ВТБ, московский МБА обыграл «Астану» из Казахстана в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Велотрек Сарыарка» в Астане и завершилась победой гостей со счётом 103:69 (23:24, 20:9, 32:21, 28:15).



Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Даниил Касаткин, набравший 18 очков. Ещё 16 очков на свой счёт записал Александр Хоменко.



В составе астанинского клуба 13 очков на свой счёт записал Даниил Аксёнов. Ещё 11 очков на счету Майкла Майерса.

Следующий матч МБА проведёт 12 октября на домашнем паркете. Его соперниками будут баскетболисты «Минска». «Астана» в следующей встрече сыграет дома против «Пармы». Этот матч состоится 13 октября.