Дрэймонд Грин надеется сыграть с «Лос-Анджелес Лейкерс» на старте нового сезона НБА

Игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин выразил надежду, что примет участие в матче открытия нового сезона НБА против «Лос-Анджелес Лейкерс», несмотря на отстранение от тренировок за конфликт с одноклубником Джорданом Пулом.
«Да, я рассчитываю сыграть в матче с «Лейкерс». Выйду ли на паркет? Это совершенно другая история. Будем это выяснять внутри команды. Я имею в виду, что нам предстоит разобраться и принять единственное и справедливое решение», — приводит слова Грина Clutch Points.
Напомним, ранее появилось видео, на котором Грин нанёс удар Пулу по голове. Сообщалось, что из-за конфликта пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. Дрэймонд извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями. Из-за драки Грин покинет расположение команды на неопределённый срок.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков.
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