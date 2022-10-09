Дрэймонд Грин отреагировал на слив видео с его дракой в Сеть

Игрок «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин высказался по поводу видео, на котором видно, как он наносит удар своему товарищу по команде Джордану Пулу. Форвард признался, что не поверил, когда узнал, что оно появилось в Сети.

«Я подумал, что это враньё», — приводит слова Грина инсайдер Yahoo! Sports Крис Хэйнс.

Напомним, ранее появилось видео, на котором Грин нанёс удар Пулу по голове. Сообщалось, что из-за конфликта пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. Дрэймонд извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями. Из-за драки Грин покинет расположение команды на неопределённый срок.

Ранее Грин выразил надежду, что примет участие в матче-открытии нового сезона НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс».