«Голден Стэйт» проведёт расследование по поводу утечки информации, связанной с дракой
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал о том, что команда проведёт внутреннее расследование, связанное с утечкой информации о драке между игроками команды Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом.
«Источники, по которым информация ушла, мы пока не выявили. Но это уже не в первый раз. Так что нам предстоит внутреннее расследование», — приводит слова Керра Fadeaway World.
Напомним, ранее появилось видео, на котором Грин нанёс удар Пулу. Сообщалось, что из-за конфликта пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. Дрэймонд извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями. Из-за драки Грин покинет расположение команды на неопределённый срок.
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