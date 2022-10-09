«Голден Стэйт» проведёт расследование по поводу утечки информации, связанной с дракой

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал о том, что команда проведёт внутреннее расследование, связанное с утечкой информации о драке между игроками команды Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом.

«Источники, по которым информация ушла, мы пока не выявили. Но это уже не в первый раз. Так что нам предстоит внутреннее расследование», — приводит слова Керра Fadeaway World.

Напомним, ранее появилось видео, на котором Грин нанёс удар Пулу. Сообщалось, что из-за конфликта пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. Дрэймонд извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями. Из-за драки Грин покинет расположение команды на неопределённый срок.