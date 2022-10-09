Перасович отреагировал на первую домашнюю победу УНИКСа в Единой лиге ВТБ

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович дал комментарий по поводу победы своей команды в первом домашнем матче Единой лиги ВТБ. Напомним, казанский коллектив с разгромным счётом обыграл «Енисей» — 104:59.

«Считаю, сегодня мы провели один из лучших своих матчей как команда за весь тот период, что я возглавляю УНИКС. Убеждён, нынешний состав не уступает по таланту прошлогоднему. Сегодня мы играли без суеты, интенсивно и выложились по максимуму. Очень рад за ребят, потому что они показали очень хорошую игру», — приводит слова Перасовича официальный сайт команды.

Следующий матч казанская команда проведёт на выезде 13 октября. Соперником УНИКСа станет «Пари Нижний Новгород». «Енисей» 12 октября в гостях встретится с «Самарой».