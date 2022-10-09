27-й номер драфта не окончил школу из-за НБА

19-летний сербский форвард Никола Йович, выбранный под 27-м номером драфта НБА 2022 года «Майами Хит», рассказал о том, что он не окончил школу из-за НБА.

Никола не стал сдавать последний экзамен и отправился в США подготавливаться к драфту-2022. В итоге «Майами» выбрал 19-летнего игрока под 27-м номером.



«У меня не было времени, в первую очередь из-за разницы в часовых поясах. Как только я немного освобожусь, то сделаю это», — приводит слова Йовича Fadeaway World.

Напомним, на драфте было выбрано 58 пиков из обычных 60, поскольку НБА аннулировала выборы второго раунда «Майами Хит» и «Милуоки Бакс» из-за нарушений ими правила тамперинга во время рынка свободных агентов.



Победителем плей-офф НБА в сезоне-2021/2022 стал «Голден Стэйт Уорриорз», который в решающем матче турнира обыграл «Бостон Селтикс».