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«Им овладела ревность». Эксперт объяснил, почему произошла драка между Грином и Пулом

«Им овладела ревность». Эксперт объяснил, почему произошла драка между Грином и Пулом
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Известный телеведущий и эксперт Национальной баскетбольной ассоциации Скип Бэйлесс рассказал, почему произошла драка между игроками «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином и Джорданом Пулом.

«Я считаю, что Грин в какой-то момент начал испытывать опасения, что Пул может как-то претендовать на его место в «Большой тройке». По моему мнению, им овладела ревность в большей мере и подтолкнула на этот некрасивый поступок», — приводит слова Бэйлесса Fadeaway World.

Напомним, ранее появилось видео, на котором Грин нанёс удар Пулу по голове. Сообщалось, что из-за конфликта пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. Дрэймонд извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями. Из-за драки Грин покинет расположение команды на неопределённый срок.

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