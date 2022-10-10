28 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» переиграть «Голден Стэйт»
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В Сан-Франциско (США) на стадионе «Чейз Центр» состоялся предсезонный матч НБА, в котором «Голден Стэйт Уорриорз» принимал «Лос-Анджелес Лейкерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 124:121.
Самым результативным игроком «Лейкерс» стал Энтони Дэвис, набравший 28 очков, три подбора и три передачи. Самым результативным у «Голден Стэйт» стал Джордан Пул. У него 25 очков, четыре подбора и шесть передач.
Также сегодня было сыграно ещё четыре матча. «Чикаго Буллз» обыграл «Торонто Рэпторс» со счётом 115:98, «Сан-Антонио Спёрс» уступил «Нью-Орлеан Пеликанс» (97:111), «Портленд Трэйл Блэйзерс» проиграл «Сакраменто Кингз» (94:126) и «Миннесота Тимбервулвз» одолела «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 119:117.
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