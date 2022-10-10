Эмиль Райкович объяснил разгромную победу ЦСКА в матче с «Минском»
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Главный тренер ЦСКА Эмиль Райкович прокомментировал уверенную победу своих подопечных в матче Единой лиги ВТБ с «Минском» (107:63). По словам Райковича, на результате сказались ротация и класс армейцев.
«Мы играли против команды, которая действует агрессивно, здорово бежит. Они хорошо выглядели в первой половине и несколько минут третьей четверти, но затем наша более глубокая ротация и класс игроков сказались, и мы выиграли с большой разницей. Желаю удачи «Минску», а мы продолжим шаг за шагом строить свою игру», — цитирует Райковича пресс-служба ЦСКА.
Напомним, в следующем туре красно-синие сыграют на выезде с «Локомотивом-Кубань». Встреча пройдёт 13 октября.
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