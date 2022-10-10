Томпсон рассказал, кто из баскетболистов вдохновил его вернуться на прежний уровень

Один из лидеров «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон рассказал о том, что форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант вдохновил его вернуться на прежний уровень после серьёзной травмы.

«Моя уверенность и мои движения, особенно в защите, броски мяча, вернулись ко мне в прошлом сезоне. Я считаю, что провел отличный плей-офф. В финале я не так хорошо бросал, как хотел, но я делал очень важные броски, когда это было нужно, и я знаю, что вернусь к форме игрока уровня всех звёзд. И знаете, кто меня больше всего вдохновляет? Это Кевин Дюрант, потому что Кевин прошёл через то же самое, а потом возглавил лигу по набору очков. Если он смог вернуться к своему же уровню, я знаю, что смогу и я», — приводит слова Томпсона Fadeaway World.