Пол Джордж: Кавай Леонард — номер один, и меня это полностью устраивает

Один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж рассказал, что он смирился с тем, что Кавай Леонард является главной звездой команды.

«Кавай — номер один, и меня это полностью устраивает. Я стараюсь дополнять его, чтобы снять с него нагрузку. Я публично заявляю, что я — номер два. Никакого эго, когда дело доходит до нашей команды. При этом я верю в свой талант и в то, что могу сделать на площадке», — приводит слова Джорджа Fadeaway World.

Напомним, Кавай в июле перенёс операцию по восстановлению после разрыва крестообразной связки колена, полученного в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации прошлого сезона.



Кавай провёл за «Клипперс» два сезона, набирая 26 очков, 6,8 подбора, 5 передач и 1,7 перехвата в среднем за матч. В середине августа прошлого года стало известно, что Леонард подписал с «Лос-Анджелес Клипперс» новый четырёхлетний контракт на $ 176,3 млн.