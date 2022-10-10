Дюрант отреагировал на эффектный проход Джордана Пула в матче с «Лейкерс». Видео

Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на проход атакующего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Джордана Пула в предсезонном матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» (121:124).

«Никто не желает повторить такое же дерьмо?» — написал Дюрант.

Посмотреть видео можно на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA Media Ventures, LLC.

Напомним, самым результативным игроком «Лос-Анджелеса» стал Энтони Дэвис, набравший 28 очков, три подбора и три передачи. Самым результативным у «Голден Стэйт» стал Пул. У него 25 очков, четыре подбора и шесть передач.