Дюрант отреагировал на эффектный проход Джордана Пула в матче с «Лейкерс». Видео
Поделиться
Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Бруклин Нетс» Кевин Дюрант разместил новый пост в своих социальных сетях, где отреагировал на проход атакующего защитника «Голден Стэйт Уорриорз» Джордана Пула в предсезонном матче с «Лос-Анджелес Лейкерс» (121:124).
«Никто не желает повторить такое же дерьмо?» — написал Дюрант.
Посмотреть видео можно на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA Media Ventures, LLC.
Напомним, самым результативным игроком «Лос-Анджелеса» стал Энтони Дэвис, набравший 28 очков, три подбора и три передачи. Самым результативным у «Голден Стэйт» стал Пул. У него 25 очков, четыре подбора и шесть передач.
Новость по теме28 очков Дэвиса помогли «Лейкерс» переиграть «Голден Стэйт»
Комментарии
- 10 октября 2022
-
11:57
-
11:56
-
11:53
-
11:02
-
10:47
-
10:32
-
10:07
-
09:47
-
09:30
-
07:58
-
00:35
- 9 октября 2022
-
23:46
-
23:32
-
23:23
-
22:30
-
22:14
-
21:48
-
21:45
-
20:54
-
20:28
-
20:06
-
19:37
-
18:48
-
18:35
-
18:12
-
17:19
-
15:31
-
14:53
-
14:05
-
13:34
-
12:38
-
11:27
-
11:10
-
10:32
-
09:43
Партнерский контент