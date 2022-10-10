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«Это то место, где я хочу быть». Дюрант высказался о «Бруклине»

«Это то место, где я хочу быть». Дюрант высказался о «Бруклине»
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Лидер «Бруклин Нетс» американец Кевин Дюрант высказался по поводу своей команды.

«Когда я только пришёл в «Бруклин», то чувствовал, что у нас хорошая команда. Я чувствовал, что это то место, где я хочу быть. Мы начали закладывать что-то на будущее, чтобы стать крепкой командой.

Если посмотреть на ситуацию, то в течение последних двух лет у нас постоянно возникали кадровые проблемы. В плей-офф у нас постоянно отсутствовали основные игроки. Но сейчас у нас есть на скамейке Джо Харрис и Бен Симмонс, и будет интересно увидеть, как выглядит наша команда в полном составе», — приводит слова Дюранта Fadeaway World.

Ранее Дюрант прокомментировал дебютное выступление за команду Бена Симмонса, вышедшего на площадку в предсезонной игре с «Филадельфией Сиксерс».

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