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Шакил О'Нил встретился с бойцом UFC Шоном О’Мэлли. Фото

Шакил О'Нил встретился с бойцом UFC Шоном О’Мэлли. Фото
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и легенда лиги, а ныне телеэксперт американец Шакил О'Нил разместил новый пост в своих социальных сетях, показав совместное фото с соотечественником, известным бойцом UFC Шоном О’Мэлли.

Фото: Из личного архива Шакила О'Нила

Напомним, в настоящий момент О’Мэлли готовится к поединку с россиянином Петром Яном. Их бой пройдёт в главном карде UFC 280. Шон в последнем поединке сражался с представителем Бразилии Педро Муньосом. Противостояние проходило на UFC 276. Бой был остановлен во втором раунде из-за попадания Шона в глаз сопернику. После продолжительной паузы судья принял решение не продолжать бой. Что касается Яна, то он в последнем бою уступил американцу Алджэмейну Стерлингу. Поединок проходил на турнире UFC 273.

Шакил О'Нил получил по лицу от Хасбика:

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