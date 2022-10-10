Шакил О'Нил встретился с бойцом UFC Шоном О’Мэлли. Фото

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и легенда лиги, а ныне телеэксперт американец Шакил О'Нил разместил новый пост в своих социальных сетях, показав совместное фото с соотечественником, известным бойцом UFC Шоном О’Мэлли.
Фото: Из личного архива Шакила О'Нила
Напомним, в настоящий момент О’Мэлли готовится к поединку с россиянином Петром Яном. Их бой пройдёт в главном карде UFC 280. Шон в последнем поединке сражался с представителем Бразилии Педро Муньосом. Противостояние проходило на UFC 276. Бой был остановлен во втором раунде из-за попадания Шона в глаз сопернику. После продолжительной паузы судья принял решение не продолжать бой. Что касается Яна, то он в последнем бою уступил американцу Алджэмейну Стерлингу. Поединок проходил на турнире UFC 273.
Шакил О'Нил получил по лицу от Хасбика:
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