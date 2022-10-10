Гомельский отреагировал на мнение, что Вембаньяма — «сильнейший игрок со времён Леброна»

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о 18-летнем Викторе Вембаньяме (218 см), которому многие эксперты предрекают первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации – 2023.



«Как вам француз, претендент на 1 номер драфта, говорят, это самый сильный игрок со времён Леброна?» — поинтересовались у Владимира на его официальном сайте.

«Вембаньяма пока далеко не самый сильный игрок. Станет ли он сильным игроком — вопрос, на который пока нет ответа. Многое будет зависеть от того, в какую команду НБА он попадёт, как к нему будет относиться тренер и партнёры. До сих пор Вембаньяма использовал свои фантастические физические данные и старательно избегал силовой борьбы. В НБА ему такой стиль не простят. Надо набирать силу, чтобы устоять на ногах. А играть, как Порзингис — уже никому не нужно», — ответил Гомельский.