Леброн: одной из моих главных целей было сделать так, чтобы голос чёрных был услышан

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что одной из его главных целей была попытка донести до общественности голос чернокожих людей.



«Нас так долго не слышали. Одним из моих самых больших стремлений, одной из моих самых главных целей было сделать возможным, чтобы, чёрт возьми, наш голос, голос чёрных людей, был услышан. Не только для того, чтобы создать полосу, но и для того, чтобы иметь возможность получить нашу полосу и владеть ею», — сказал Джеймс на канале UNINTERRUPTED в YouTube.



Летом нынешнего года Леброн заключил с «Лейкерс» новое соглашение. В клубе не стали разглашать его детали, однако сообщалось, что форвард получит $ 97,1 млн за добавленные два года с опцией игрока на сезон-2024/2025.

Леброн показал, как отдыхает со своей дочкой: