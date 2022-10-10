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Грин объяснился за удар Пула на тренировке

Грин объяснился за удар Пула на тренировке
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Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, что конфликт, который у него случился с товарищем по команде Джорданом Пулом, никак не связан с размером контракта последнего. По словам Грина, в тот день он был в очень плохом психологическом состоянии из-за проблем с личной жизнью.

«Могу заверить, что я не лезу в карманы других людей. Так меня воспитали. Я далеко не идеальный человек и свои недостатки знаю лучше, чем кто-либо ещё. Работа, которую я проделал, чтобы исправить эти недостатки, колоссальна, но всё же впереди ещё очень долгий путь. В тот день, когда это произошло, я был в очень плохом психологическом состоянии, разбираясь со своей личной жизнью», — сказал Грин на пресс-конференции.

Напомним, на тренировке Грин нанёс удар Пулу, после чего обоих пришлось разнимать другим игрокам «Уорриорз».

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022:

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