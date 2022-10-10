Генменеджер «Голден Стэйт»: сделаю всё, чтобы Грин остался в команде

Генеральный менеджер «Голден Стэйт Уорриорз» Боб Майерс заявил, что он рассчитывает на продолжение работы с Дрэймондом Грином, несмотря на инцидент с Джорданом Пулом.
«Я надеюсь на это, я верю в это. Я сделаю всё, чтобы сохранить Грина. Он важен для прошлого, настоящего и будущего команды. Лучший игрок команды всегда несёт самую большую нагрузку, находится на виду, отвечает на вопросы и следит за атмосферой вне паркета. Карри наш лидер, он делает это, но Грин облегчает ему работу.
Стеф не просит об этом, но Грин — тот игрок, который может говорить от лица команды. В большинстве клубов эту роль исполняет один человек. Но у Грина одинаковый статус с Карри, и он является самым громким голосом в раздевалке, а Стефен не против этого. У него не возникает ощущения, что его отодвигают в сторону и не дают говорить», — приводит слова Майерса Fadeaway World.
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