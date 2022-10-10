Шакил О’Нил высказался о покупке команды НБА
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Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телеэксперт, американец Шакил О’Нил ответил на вопрос о возможной покупке клуба лиги.
«Не знаю, можно ли мне говорить об этом. Возможно, неуважительно говорить об этом, но я хотел бы вернуться домой. И я оставлю эту фразу на понимание людей. Я хотел бы вернуться домой», – приводит слова О’Нила CNN.
За свою карьеру в НБА Шакил О'Нил выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула.
Ранее О’Нил сказал, чему научила его трагическая гибель бывшего напарника по команде и соотечественника Коби Брайанта.
Новость по темеШакил О’Нил рассказал, чему научила его гибель Коби Брайанта
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