Шакил О’Нил высказался о покупке команды НБА

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне телеэксперт, американец Шакил О’Нил ответил на вопрос о возможной покупке клуба лиги.

«Не знаю, можно ли мне говорить об этом. Возможно, неуважительно говорить об этом, но я хотел бы вернуться домой. И я оставлю эту фразу на понимание людей. Я хотел бы вернуться домой», – приводит слова О’Нила CNN.

За свою карьеру в НБА Шакил О'Нил выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула.

Ранее О’Нил сказал, чему научила его трагическая гибель бывшего напарника по команде и соотечественника Коби Брайанта.