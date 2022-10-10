«Мы настолько отсталые?» Грег Попович призвал не праздновать день открытия Америки
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Главный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грег Попович высказался против празднования Дня Колумба, который отмечается в Америке во второй понедельник октября. По словам Поповича, открытие Америки привело к геноциду коренных народов.
«Колумб инициировал мировой геноцид коренных народов. Он брал в рабство, убивал и увечил людей. А мы чествуем его в День Колумба? Мы настолько отсталые?», — приводит слова Поповича в своих соцсетях правозащитник Касим Рашид.
Напомним, 12 октября 1492 года считается официальной датой открытия Америки — в этот день экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге.
В некоторых американских городах в честь Дня Колумба проводят службы, церемонии и парады.
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