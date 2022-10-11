Гомельский: самый нелюбимый игрок в истории? Айверсон. Не люблю людей с таким характером

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский в программе «Взял Мяч» ответил на несколько вопросов, связанных с Национальной баскетбольной лигой.

Лучший игрок НБА прямо сейчас?

– Леброн Джеймс.



— Лучший игрок в истории баскетбола?

– Майкл Джордан.



— Самый нелюбимый игрок в истории?

– Аллен Айверсон. Я не люблю людей с таким характером.



— Серия, которую должен посмотреть каждый?

– Противостояние «Чикаго» и «Сиэтла» (финал НБА-1996).

— Сильнейшая команда в истории?

– Дрим-тим (сборная США-1992).

Ранее Гомельский поделился мнением о 18-летнем Викторе Вембаньяме (218 см), которому многие эксперты предрекают первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации – 2023.

Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна в Сиэттл: