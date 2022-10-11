Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский: самый нелюбимый игрок в истории? Айверсон. Не люблю людей с таким характером

Гомельский: самый нелюбимый игрок в истории? Айверсон. Не люблю людей с таким характером
Комментарии

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский в программе «Взял Мяч» ответил на несколько вопросов, связанных с Национальной баскетбольной лигой.

Лучший игрок НБА прямо сейчас?
– Леброн Джеймс.

— Лучший игрок в истории баскетбола?
– Майкл Джордан.

— Самый нелюбимый игрок в истории?
– Аллен Айверсон. Я не люблю людей с таким характером.

— Серия, которую должен посмотреть каждый?
– Противостояние «Чикаго» и «Сиэтла» (финал НБА-1996).

— Сильнейшая команда в истории?
– Дрим-тим (сборная США-1992).

Ранее Гомельский поделился мнением о 18-летнем Викторе Вембаньяме (218 см), которому многие эксперты предрекают первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации – 2023.

Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна в Сиэттл:

Новость по теме
Гомельский отреагировал на мнение, что Вембаньяма — «сильнейший игрок со времён Леброна»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022