Гомельский: самый нелюбимый игрок в истории? Айверсон. Не люблю людей с таким характером
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Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский в программе «Взял Мяч» ответил на несколько вопросов, связанных с Национальной баскетбольной лигой.
Лучший игрок НБА прямо сейчас?
– Леброн Джеймс.
— Лучший игрок в истории баскетбола?
– Майкл Джордан.
— Самый нелюбимый игрок в истории?
– Аллен Айверсон. Я не люблю людей с таким характером.
— Серия, которую должен посмотреть каждый?
– Противостояние «Чикаго» и «Сиэтла» (финал НБА-1996).
— Сильнейшая команда в истории?
– Дрим-тим (сборная США-1992).
Ранее Гомельский поделился мнением о 18-летнем Викторе Вембаньяме (218 см), которому многие эксперты предрекают первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации – 2023.
Толпа фанатов разбила лагерь в ожидании приезда Леброна в Сиэттл:
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