Керр: пока нет ясности относительно того, когда Дрэймонд Грин вернётся

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр рассказал о том, что пока не знает, когда форвард команды Дрэймонд Грин сможет вернуться в состав.

«Пока нет ясности относительно того, когда Дрэймонд вернется. Меня беспокоят оба. Они оба представляют проблему», — приводит слова Керра Essentially Sports.

Напомним, ранее появилось видео, на котором Грин нанёс удар Джордану Пулу по голове. Сообщалось, что из-за конфликта пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. Дрэймонд извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями. Из-за драки Грин покинул расположение команды на неопределённый срок.



Ранее Грин выразил надежду, что примет участие в матче-открытии нового сезона НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс».