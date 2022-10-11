Шрёдер прояснил ситуацию с контрактом с «Лейкерс» на $ 84 млн, от которого якобы отказался

Разыгрывающий сборной Германии и «Лос-Анджелес Лейкерс» Деннис Шрёдер рассказал, что никогда не получал предложения о продлении контракта на $ 84 млн. В своё время сообщалось, что такое предложение ему поступало в 2021-м. В итоге он перешёл из «Лейкерс» в «Бостон Селтикс», заключив соглашение на $ 5,9 млн.



«Контракта никогда не было. Никогда не было такого соглашения, и я никогда от него не отказывался. Это неправда», — приводит слова Шрёдера ESPN US.



По информации источника, «Лейкерс» по ходу сезона-2020/2021 подняли тему продления контракта со Шрёдером, однако его представители заявили, что намерены дождаться межсезонья. «Лейкерс» неудачно завершили регулярный чемпионат и решили не предлагать игроку продление.

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