Emirates предложила Евролиге контракт, который кратно превышает условия Turkish Airlines

Одна из крупнейших в мире авиакомпаний Emirates рассчитывает начать сотрудничество с Евролигой. Об этом информирует греческое издание Gazzetta.gr.



По сведениям источника, для этой цели в Дубае (ОАЭ) будет организована встреча между представителями авиакомпании и клубов-акционеров Евролиги. Кроме того, будет организована встреча с делегацией арабских бизнесменов, которые заинтересованы в создании команды с перспективой получения уайлд-кард на следующий сезон. Что касается финансовых условий, то, по сведениям источника, Emirates за сотрудничество готова предложить сумму от € 50 млн до € 60 млн в год. Для сравнения — нынешний спонсор Евролиги, компания Turkish Airlines, выплачивает сейчас ей € 10 млн в год.