Смарт: Грин хороший человек. Он просто оступился

Игрок «Бостон Селтикс» Маркус Смарт высказался по поводу драки между игроками «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина и Джордана Пула.

«Такое случается. Как с вашим братом или сестрой. Вы любите их, вы желаете им только всего наилучшего. Но пару раз за всё время что-то происходит и вы прикладываете руки. Так бывало у всех. Такое случается.



Я знаю Дрэймонда, он хороший человек и игрок, но сейчас он просто оступился. Так сейчас могут сказать все, исходя из того, что нам известно. Будучи лидером, вы не можете поступать вот так, особенно когда на вас равняются и ждут от вас совета и вдохновения», — приводит слова Смарта Clutch Points.

Напомним, ранее появилось видео, на котором Грин нанёс удар Джордану Пулу по голове. Сообщалось, что из-за конфликта пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. Дрэймонд извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями. Из-за драки Грин покинул расположение команды на неопределённый срок.