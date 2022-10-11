Стало известно, в какую команду может перейти Дрэймонд Грин

Известный телеведущий Стивен Эй Смит рассказал о том, что форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин, вероятнее всего, покинет команду после этого сезона. Аналитик также рассказал о том, что если Грин действительно покинет клуб, то «Лос-Анджелес Лейкерс» станет предпочтительным местом для игрока.

Напомним, ранее появилось видео, на котором Грин нанёс удар Джордану Пулу по голове. Сообщалось, что из-за конфликта пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. Дрэймонд извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями. Из-за драки Грин покинул расположение команды на неопределённый срок.

Клей Томпсон забросил 22 трёхочковых подряд на тренировке: