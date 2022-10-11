Эксперт: Дрэймонд Грин ожидает, что это будет его последний год в «Голден Стэйт»

Известный телеведущий и эксперт Стивен Эй Смит поделился мыслями о потасовке между двумя звёздными игроками «Голден Стэйт Уорриорз» Джорданом Пулом и Дрэймондом Грином. Напомним, на тренировке Грин нанёс удар Пулу. Разнимать игроков пришлось одноклубникам.



«Голден Стэйт» должен переподписать двух человек. При этом новое соглашение желают получить три игрока. Ими являются Эндрю Уиггинс, Джордан Пул и Дрэймонд Грин. Прямо сейчас могу сказать, что Уиггинс и Пул в приоритете. Я также могу сказать прямо сейчас, что Дрэймонд Грин ожидает, что это будет его последний год в «Голден Стэйт». Теперь он желает присоединиться к «Лейкерс». Он никому об этом не скажет, но я-то знаю. Он предпочёл бы оказаться в «Лейкерс», если ему придётся покинуть «Голден Стэйт», — сказал Эй Смит на канале ESPN в YouTube.

«Голден Стэйт» — чемпион НБА сезона-2021/2022: