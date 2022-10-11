Источник: «Финал четырёх» Евролиги сезона-2022/2023 состоится в Каунасе

«Финал четырёх» Евролиги сезона-2022/2023 пройдёт в Каунасе (Литва), на «Жальгирис Арене». Об этом в своих социальных сетях рассказал журналист Эрик Молейро. Отметим, что литовский город ещё не разу не принимал «Финал четырёх» этого турнира.

Напомним, действующим победителем Евролиги является «Анадолу Эфес». В финале турецкий клуб оказался сильнее «Реала». Для турок этот успех стал вторым подряд — в 2021 году «Анадолу Эфес» в финале оказался сильнее «Барселоны». В матче за третье место в прошлом сезоне «Барселона» победила «Олимпиакос».



Ранее стало известно, что одна из крупнейших в мире авиакомпаний Emirates намерена начать сотрудничество с Евролигой, предложив ей выгодные в финансовом плане условия.