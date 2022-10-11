Политик из США представил обновлённую информацию о деле Грайнер после поездки в Россию

Американский политик, экс-посол США в ООН Билл Ричардсон высказал мнение, что его соотечественница, баскетболистка Бриттни Грайнер, до конца года выйдет на свободу. В настоящий момент Грайнер отбывает наказание в Российской Федерации. Ранее Ричардсон приезжал в Россию, чтобы оказать содействие в освобождении американской баскетболистки. По его словам, на свободе должен оказаться и морской пехотинец Пол Уилан, также отбывающий наказание в России.
«Могут ли они быть освобождены до конца года? Я так считаю. Ненавижу делать прогнозы, но да. Их семьи сейчас переживают непростое время. Всё, что я могу сказать, это то, что администрация Байдена усердно работает над этим. И я тоже. Мы согласовываем шаги, но не всегда соглашаемся по каждому тактическому решению. Но я не собираюсь вмешиваться в их процесс.
Я настроен с осторожным оптимизмом. У меня возникло ощущение, что российские официальные лица, с которыми я встречался, с которыми я знаком на протяжении многих лет, готовы к переговорам. Однако я не правительственный чиновник», — приводит слова Ричардсона CNN.
Бриттни Грайнер ведут на оглашение приговора:
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