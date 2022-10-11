Уолл: я всё ещё могу ставить сверху через людей

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джон Уолл высказался по поводу своей нынешней формы.

«Я сохранил атлетизм. Многие думают, что это уже не так. Но я всё ещё могу ставить сверху через людей.



Когда я оказываюсь в трёхсекундной зоне, оппонентам приходится прикладывать больше усилий, чтобы помешать мне, нежели они делают это в большинстве случаев с другими разыгрывающими», — приводит слова Уолла журналист Том Азарли в своих социальных сетях.

Напомним, прошлый сезон Уолл, тогда выступавший за «Хьюстон Рокетс», пропустил из-за травмы, поэтому его контракт не учитывался в потолке зарплат. В сезоне-2020/2021 он принял участие в 40 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем набирал 20,6 очка, совершая 8,7 передачи и 3,1 подбора.