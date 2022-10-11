Эксперт: Зайон будет бороться за приз MVP

Известный баскетбольный журналист Марк Спирс считает, что звезда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон в нынешнем сезоне будет бороться за звание MVP.
«Зайон набирал в среднем по 27 очков и семь подборов, когда был в плохой форме. Что же будет сейчас, когда он в форме?
Говорю об этом всём: в этом сезоне Зайон будет бороться за приз MVP. Он снова улыбается, этот его атлетизм времён Дьюка вернулся. В этом сезоне Уильямсон будет показывать особенную игру», — приводит слова Спирса Clutch Points.
22-летний игрок провёл на площадке чуть больше 15 минут, набрав 13 очков (четыре из шести – с игры, пять из пяти – с линии штрафных), сделав четыре подбора, одну передачу, один перехват и одну потерю.
Уильямсон был первым номером драфта НБА 2019 года. На протяжении предыдущего сезона он испытывал проблемы с коленом. Из-за этого форвард был вынужден полностью пропустить предыдущий сезон. Проблемы с коленом у него были и в сезоне-2019/2020. Тогда он пропустил половину регулярного чемпионата.
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