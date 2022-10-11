Мать Грина: Дрэймонд не ударил Джордана Пула исподтишка, он шёл поговорить

Мэри Бэйберс-Грин, мать игрока «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина, высказалась о конфликтной ситуации своего сына с одноклубником Джорданом Пулом.
«Это был не удар исподтишка. Дрэй не шёл к Пулу агрессивно. Его руки были опущены. Он шёл с ним поговорить просто как мужчина с мужчиной. Вы подходите побеседовать (например, спросить, как дела или что случилось), но вас в этот момент толкают. Конечно, вы отреагируете», – написала Мэри Бэйберс-Грин в своих социальных сетях.
Напомним, ранее появилось видео, на котором Грин нанёс удар Пулу. Сообщалось, что из-за конфликта пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. Теперь команда рассматривает возможность дисциплинарного взыскания в отношении Дрэймонда. Грин извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями.
Звёзды НБА против маленьких детей. Никаких поддавков:
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