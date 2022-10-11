Харден заявил, что не получил должного признания за согласие на понижение зарплаты

Защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден признался, что заслуживает большего признания и похвалы за то, что согласился на понижение зарплаты почти на $ 14 млн, чтобы клуб более качественно смог провести трансферную кампанию.
«Нет, я не получил должного признания. Но знаете что? Мне всё равно. Есть такой стереотип людей, которые всегда хотят поговорить. Они не знают меня по-настоящему, поэтому им кажется, что они могут говорить всё, что придёт на ум. Я не буду привлекать их внимание и не буду ничего публично комментировать в СМИ. Мне всё равно, потому что я чувствую себя комфортно и уверен, что делаю всё правильно как на площадке, так и за её пределами», — цитирует Хардена The Athletic.
В прошедшем сезоне Джеймс набирал в среднем 22 очка, 10,3 ассиста и 7,7 подбора. «Филадельфия» вместе с Харденом проиграла «Майами Хит» во втором раунде плей-офф (2-4).
Полиция Парижа не узнала Джеймса Хардена:
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