Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Харден заявил, что не получил должного признания за согласие на понижение зарплаты

Харден заявил, что не получил должного признания за согласие на понижение зарплаты
Комментарии

Защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден признался, что заслуживает большего признания и похвалы за то, что согласился на понижение зарплаты почти на $ 14 млн, чтобы клуб более качественно смог провести трансферную кампанию.

«Нет, я не получил должного признания. Но знаете что? Мне всё равно. Есть такой стереотип людей, которые всегда хотят поговорить. Они не знают меня по-настоящему, поэтому им кажется, что они могут говорить всё, что придёт на ум. Я не буду привлекать их внимание и не буду ничего публично комментировать в СМИ. Мне всё равно, потому что я чувствую себя комфортно и уверен, что делаю всё правильно как на площадке, так и за её пределами», — цитирует Хардена The Athletic.

В прошедшем сезоне Джеймс набирал в среднем 22 очка, 10,3 ассиста и 7,7 подбора. «Филадельфия» вместе с Харденом проиграла «Майами Хит» во втором раунде плей-офф (2-4).

Новость по теме
Риверс: мне бы хотелось, чтобы Харден стал Мэджиком Джонсоном, набирающим очки

Полиция Парижа не узнала Джеймса Хардена:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022