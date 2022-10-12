Яннис Адетокунбо хочет стать знаменосцем Греции на ОИ-2024

Игрок «Милуоки Бакс» и сборной Греции Яннис Адетокунбо выразил желание стать знаменосцем греческой делегации на Олимпиаде 2024 года.
«У нас впереди два хороших шанса завоевать медаль крупного турнира — на чемпионате мира и, надеюсь, на Олимпийских играх. Мы построили особенную команду. Я уже 10 лет играю за «Милуоки Бакс», но надевать форму национальной сборной — особая честь. Вы можете проснуться с большим волнением перед игрой, но всегда знаете, что готовы подарить радость миллионам болельщиков.
Я никогда в жизни не чувствовал такой поддержки со всего мира во время выступлений за сборную. Фанаты были везде, куда бы мы ни пошли. Как я уже писал в своих соцсетях, этим летом я снова влюбился в игру. Будет потрясающе стать знаменосцем на Олимпийских играх 2024 года, но есть шаги, которые мы должны предпринять, чтобы добиться этого», — цитирует Адетокунбо Eurohoops.
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