Стало известно, какое наказание понёс Грин за драку с Пулом

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин получил денежный штраф от команды за драку с товарищем по команде Джорданом Пулом. Точная сумма не называется. Об этом сообщает ESPN.
По словам главного тренера команды Стива Керра, Грин был оштрафован, но не отстранён. Ожидается, что он сыграет в пятницу в последнем предсезонном матче команды с «Денвер Наггетс», а также во вторник в первом матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Лейкерс».
Напомним, ранее появилось видео, на котором Грин нанёс удар Пулу. Сообщалось, что из-за конфликта пришлось разнимать игроков и останавливать тренировку. Теперь команда рассматривает возможность дисциплинарного взыскания в отношении Дрэймонда. Грин извинился перед командой за инцидент, отметив, что не смог справиться с эмоциями.
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