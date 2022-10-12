«Зайон версии 2.0». Уильямсон рассказал, чего от него ожидать в сезоне-2022/2023

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон рассказал, чего от него стоит ожидать в новом сезоне Национальной баскетбольной лиги.
«Люди увидят совершенно другого Зайона. Зайон версии 2.0. Я покажу, что стал лучше на площадке и за её пределами.
Вы увидите игрока с большим арсеналом, я собираюсь продемонстрировать миру то, что никогда раньше не показывал на площадке», — приводит слова Уильямсона ESPN.
Уильямсон был первым номером драфта НБА 2019 года. На протяжении предыдущего сезона он испытывал проблемы с коленом. Предыдущий сезон из-за этого форвард был вынужден полностью пропустить. Проблемы с коленом у него были и в сезоне-2019/2020. Тогда он пропустил половину регулярного чемпионата.
«Пеликанс» показали, что первый номер драфта может забить данк:
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