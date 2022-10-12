«Зайон версии 2.0». Уильямсон рассказал, чего от него ожидать в сезоне-2022/2023

Форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон рассказал, чего от него стоит ожидать в новом сезоне Национальной баскетбольной лиги.

«Люди увидят совершенно другого Зайона. Зайон версии 2.0. Я покажу, что стал лучше на площадке и за её пределами.



Вы увидите игрока с большим арсеналом, я собираюсь продемонстрировать миру то, что никогда раньше не показывал на площадке», — приводит слова Уильямсона ESPN.

Уильямсон был первым номером драфта НБА 2019 года. На протяжении предыдущего сезона он испытывал проблемы с коленом. Предыдущий сезон из-за этого форвард был вынужден полностью пропустить. Проблемы с коленом у него были и в сезоне-2019/2020. Тогда он пропустил половину регулярного чемпионата.

«Пеликанс» показали, что первый номер драфта может забить данк: